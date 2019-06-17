حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * شارك الفنان الإماراتي مروان عبدالله صالح متابعيه عبر خاصية ستوري في «إنستجرام» مقاطع فيديو من الفيلم الإماراتي «خلك شنب»، وعلق عليها «قريباً بدور العرض». الفيلم بطولة عمار آل رحمة، وسعد عبد الله علي، ومحمد عبد الله الكندي، ومن تأليف خالد الجابري، وتولى إخراجه هاني الشيباني.

* بدأ الفنان كريم فهمي تصوير أحداث فيلمه الجديد «ديدو»، من تأليفه وإخراج عمرو صلاح، ونشر صورة تجمعه بفريق العمل عبر حسابه في «فيسبوك» في أول يوم تصوير، وظهر في الصورة هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي الذين يظهرون كضيوف شرف، إلى جانب المنتج أحمد السبكي، ونجليه كريم ومحمد. الفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد، ريم مصطفى، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، ومحمد ثروت.

* هنأ عدد من النجوم الفنان كريم محمود عبدالعزيز بمناسبة عيد ميلاده مساء أمس الأول، وذلك بنشر صور له عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقوا عليها بجمل مميزة، أبرزها ما كتبه الفنان صلاح عبدالله عبر تويتر إذ غرد قائلاً: «قولوا لميزو كل سنة وأنت كريم العسل».

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* شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها في «إنستجرام» بصور للحظة وصولها لمطار بيروت الدولي، للمشاركة في مهرجان الزمن الجميل، ونشرت صورة تجمعها بالفنانين خالد زكي، وسميحة أيوب.

* قدم الإعلامي والمطرب خالد علاء الدين الشكر لزملائه في الوسط الفني، على تهنئته بعيد ميلاده أمس الأول، ونشر عبر صفحاته بمواقع التواصل مقاطع فيديو من تهنئة البعض له بتلك المناسبة، ومنهم الفنان يوسف العماني، والفنان العراقي وليد العسل أيضاً.

* شكرت الفنانة رجاء الجداوي أبطال فيلم «الممر» عبر صفحتها في «فيسبوك» على أدائهم المتميز في الفيلم، ونشرت الملصق الدعائي للعمل معلقة عليه، «فيلم رائع بكل المقاييس، إخراج العبقري شريف عرفة، كل النجوم أبطال، و ضيوف الشرف، كانوا في أعلى درجة من التألق والإبداع والتميز، التصوير والإضاءة من أروع ما يكون، موسيقى أكثر من رائعة للعبقري عمر خيرت، تجعلك في النهاية تخرج بالحب والانتماء والفخر للوطن، بالفعل فيلم احترم الجمهور فاحترمه».