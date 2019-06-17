واشنطن: لا نرغب بمحاربة إيران.. والخيارات مفتوحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل تداعيات الاعتداء على ناقلتي النفط في خليج عمان الأسبوع الماضي، وبينما جددت الولايات المتحدة اتهامها لإيران بالضلوع في الهجومين، وأكدت أن لديها أدلة كثيرة على ذلك، مستبعدة الحرب طالما الدبلوماسية مستمرة، جددت بريطانيا بدورها اتهام طهران بالاستناد إلى تقييم استخباري، مؤكدة أنها لا تعتقد أن طرفاً آخر قد يكون قام بالاعتداء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة «بلا شك» عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي، إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع طهران. وأوضح بومبيو، في مقابلة مع برنامج (فوكس نيوز صنداي)، «بذل الرئيس (دونالد ترامب) كل ما في وسعه لتجنب الحرب، لا نريد الحرب»،

لكنه أضاف أن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي، وقال: «ستتأكد الولايات المتحدة من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الدبلوماسية، وغير الدبلوماسية، لتحقيق تلك النتيجة». وقال بومبيو إنه «تحد دولي مهم للعالم بأسره»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة ستعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، الدبلوماسية وغيرها، لتحقيق هذا الهدف». وتابع أنه لن يقدم أدلة أمريكية على تورط إيران في انفجارات خليج عمان، مؤكداً أن «ما حدث لا لبس فيه». وأضاف «كان ذلك هجمات من قبل إيران على الملاحة التجارية، وعلى حرية الملاحة، بنية واضحة لمنع المرور عبر المضيق». وقال إن واشنطن «لديها أدلة كثيرة» تثبت ذلك. وأفاد بومبيو، الذي ترأس وكالة المخابرات المركزية قبل أن يصبح وزيراً للخارجية، بأن «الوكالات الاستخباراتية تملك بيانات وأدلة كثيرة» على ضلوع إيران في الهجوم، متابعاً أن «العالم سيأتي ويطلع على هذه الأدلة».

وعن احتمال إرسال ترامب المزيد من القوات الأمريكية والعتاد العسكري إلى المنطقة، شدد «بومبيو» على أن إيران لن تحصل على أي سلاح نووي، وهذا هو الهدف.

وأشار إلى أنه أجرى عدداً من الاتصالات مع مسؤولين في أنحاء العالم السبت، ولديه ثقة بأن شركاء كثيرين لواشنطن سيتفهمون خطر إيران.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، أمس الأحد، إنّ بريطانيا «شبه متأكدة» من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، مشيراً إلى أنّ «لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إيران تقف وراء الهجمات على الناقلتين، قال هنت لبرنامج أندرو مار، الذي يبثه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «قمنا بتقييمنا الاستخباراتي والعبارة التي استخدمناها أننا شبه متأكدين... لا نعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك».

وكان هنت أدلى بتصريحات سابقة قال فيها إن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة «في موقف خطير جداً»، بعدما نشرت واشنطن صور فيديو تقول إنها دليل على أن إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وقال إن بريطانيا «تقبل اتهامات الولايات المتحدة، ولكنها ستحقق في الأمر بطريقة مستقلة، ليس هناك ما يجعلنا لا نصدق التقييم الأمريكي، فنحن نصدقهم لأنهم أوثق حلفائنا، ونحن قلقون من موقف إيران».

وحذر وزير الخارجية البريطاني طهران من أنه إذا ثبت ضلوعها في الهجوم على الناقلتين، فإن ذلك سيكون «تصعيداً تنعدم فيه الحكمة، ويشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل السلم والاستقرار في المنطقة».

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «أعلى درجات ضبط النفس» وسط التوتر السائد بشأن اتهام الولايات المتحدة لإيران بالهجوم على الناقلتين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: «نحن بصدد جمع المعلومات من أجل تقييم الوضع. وسبق أن قلنا مراراً إن المنطقة ليست في حاجة إلى المزيد من التصعيد. ولا إلى المزيد من التوتر. ولذلك فإننا ندعو إلى أعلى درجات ضبط النفس». (وكالات)