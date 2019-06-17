مسؤول كبير بـ"أنصار الله" يقدم استقالته

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© AFP 2019 / Tech. Sgt. Andy Dunaway
ولمح المصدر إلى أن تقديم جمعان استقالته، يأتي بسبب تدخلات المشرفين الحوثيين في صميم عمله، على الرغم من أنه لم يتطرق لذلك في الاستقالة، التي تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منها.
يشار إلى أن أمين جمعان، هو أحد كبار رجال الأعمال، وينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يرأسه الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، الذي قتل في مواجهات مسلحة، مع جماعة أنصار الله في 4 ديسمبر 2017.
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