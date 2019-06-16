دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم Motorola One Action بكاميرة ثلاثية ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات المصور عن تصميم هاتف Motorola One Action الذي يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

إستعرضت التسريبات الأخيرة مواصفات هاتف موتورولا القادم One Action، ومن جديد رصد الهاتف في تسريبات مصورة تكشف عن التصميم الذي ينطلق به الهاتف لاحقاً إلى الأسواق.

وتقدم موتورولا هاتف One Action بتصميم يحاكي هاتف One Vision الذي أعلن عنه الشهر الماضي، حيث يأتي الهاتف بثقب الشاشة في الزاوية العلوية للشاشة، كما يأتي زر التحكم في الصوتيات مع زر التشغيل في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، بينما تأتي فتحة شريحة SIM في الجانب الأيسر من إطار الهاتف.

وفي الجزء السفلي من إطار هاتف One Action تأتي المكبرات الصوتية وميكروفون الهاتف، مع منفذ USB-C، ومن المتوقع أن يأتي مدخل السماعات في الجزء العلوي من الهاتف.

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من جانب أخر يضم هاتف One Action مستشعر البصمة في الجهة الخلفية، كما تقدم موتورولا هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، حيث يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 12.6 ميجا بيكسل، مع مستشعر أخر بزواية عرض 117 درجة أي بعدسات مميزة بزوايا واسعة.

يذكر أن هاتف One Action هو أحد إصدارات هذا العام من هواتف Android One، حيث يأتي بشاشة 6.3 إنش مميزة بجودة عرض FHD بلس، كما يضم رقاقة معالج Exynos 9609 وبطارية بقدرة 3500 mAh وهي المواصفات ذاتها التي جاء بها هاتف One Vision.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم Motorola One Action بكاميرة ثلاثية ظهر على التقنية بلا حدود.