الجيش اليمني يعلن سيطرته على مناطق استراتيجية بعد معارك مع الحوثيين

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "القوات نفذت عملية واسعة من عدة محاور تمكنت خلالها من تحرير مناطق الشجرة والخزان والقراميد والسوداء والذرة بالإضافة إلى سلسلة السود الجبلية، المطلة على منطقة هاجر شمال مديرية قعطبة شمال الضالع".

© AP Photo / Hussein Malla

وأكد "استمرار تقدم قوات الجيش باتجاه مواقع منطقة العود شمال وغرب مديرية قعطبة".

ووفقاً للجيش "أسفرت العملية عن مقتل 25 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى أسر ثلاثة من عناصرهم".

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وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.