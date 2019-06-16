شكرا لقرائتكم أبو الغيط يزور السودان "لتأكيد المسار السلمي للانتقال الديموقراطي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 15 يونيو 2019 / 20:37

يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بزيارة إلى السودان غداً (الأحد)، يلتقي خلالها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وعدد من ممثلي القوى والحركات السياسية في السودان.



وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم (السبت) أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام أبو الغيط بمتابعة تطورات الأوضاع في السودان، واتساقًا مع حرص الجامعة العربية على تحقق كامل الأمن والاستقرار في مختلف الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

وأشار عفيفي إلى أن أبو الغيط سيحرص خلال الزيارة على تأكيد التزام الجامعة العربية دورها في مساندة السودان بما يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، والتأكيد على محورية التزام الأطراف السودانية المسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديموقراطي في البلاد الذي يتطلع إليه الشعب السوداني.