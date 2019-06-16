شكرا لقرائتكم بريطانية تُضرب عن الطعام في سجن إيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 15 يونيو 2019 / 18:11

بدأت البريطانية - الإيرانية نازنين زاغري راتكليف التي تقضي حكماً بالسجن في طهران بتهمة التجسس، إضراباً عن الطعام للمرة الثانية، احتجاجاً على احتجازها.



وقال زوجها ريتشارد راتكليف إنها ترفض تناول الطعام، فيما تحتفل ابنتها غابرييلا بعيد ميلادها الخامس. وأضاف أنها "أبلغت القضاء أنها بدأت إضراباً جديداً عن الطعام (ستشرب ماءً)، احتجاجاً على مواصلة سجنها غير العادل".

وتابع: "هذه خطوة هددت بها منذ مدة. وتعهدت نازنين أنها ستفعل شيئاً، في حال مرّ العيد الخامس لغابرييلا وهي لا تزال في السجن، لتقول للحكومتين (الإيرانية والبريطانية): كفى، طال الأمر".

Advertisements

وزاد راتكليف: "مطلبها من الإضراب عن الطعام، كما قالت، هو إطلاقها من دون شروط. طالما يحقّ لها ذلك. لا أعرف ردّ السلطات الإيرانية".

وحضّ طهران على إخلاء سبيلها فوراً، والسماح للسفارة البريطانية بإجراء فحص طبي لها، وإذا لم يُفرج عنها خلال الأسابيع المقبلة، أن تمنحه تأشيرة دخول لزيارتها.

واعتُقلت نازنين عام 2016 لدى مغادرتها إيران، بعدما اصطحبت طفلتها لزيارة عائلتها. وحُكم بسجنها 5 سنوات، بعد إدانتها بالتظاهر ضد الحكومة الإيرانية.

نازنين التي تعمل لصندوق "تومسون رويترز"، الفرع الإنساني للمؤسسة الإعلامية، تنفي التهم الموجّهة إليها. وكانت أضربت عن الطعام في كانون الثاني (يناير) الماضي.