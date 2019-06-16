أمير قطر يغرد عن "سيكا"

وقال أمير قطر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مشاركتي في قمة سيكا بدوشنبه كانت فرصة هامة لتبادل الأفكار حول تعميق التعاون بين دول آسيا لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار فيها، كما كانت فرصة سانحة للقاء عدد من القادة للتباحث في قضايا ثنائية وإقليمية ودولية".

​ونشر مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، عددا من الصور من القمة، معلقا في تغريدة على صفحته بتويتر: "حضور مميز لسمو الأمير "حفظه الله" في قمة سيكا بدوشنبه تخللها لقاءات عالية المستوى مع الرئيس الروسي، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، ورؤساء دول صديقة".