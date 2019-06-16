سفارة_المملكة بتونس تصدر بياناً رسمياً بشأن إصابة “ملاح الخطوط السعودية”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدرت سفارة المملكة لدى تونس بياناً بشأن واقعة إصابة أحد ملاحي الخطوط السعودية في مقر إقامته بتونس، مؤكدة أنها تتابع حالته بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقالت السفارة، إنها تتابع حالة المواطن المُصاب بالتنسيق مع السلطات التونسية المختصة، وكذلك مدير مكتب الخطوط السعودية في تونس.
وقدمت السفارة الشكر للسلطات التونسية المختصة على ما بذلته من جهد في إسعاف المواطن، بالإضافة إلى متابعتها للتحريات للوصول إلى ملابسات الحادثة.
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