- 1/2
- 2/2
© REUTERS /
وقال ولي العهد السعودي: "إن السعودية تسعى لمنع عودة سيطرة التنظيمات الإرهابية في سوريا، والتعامل مع النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في سوريا، وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، بصورة تؤدي إلى الحفاظ على وحدة البلاد.
وتعد الأزمة السورية إحدى القضايا، التي تحدث عنها ولي العهد السعودي في حواره، وأبرزها الأزمة اليمنية، والوضع في الخليج، إضافة إلى تأكيده على أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بأمن السودان واستقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان: لدينا 3 أهداف في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.