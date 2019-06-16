محمد بن سلمان: لدينا 3 أهداف في سوريا

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ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية ، حوار ولي العهد السعودي، اليوم الأحد 16 يونيو / حزيران.

وقال ولي العهد السعودي: "إن السعودية تسعى لمنع عودة سيطرة التنظيمات الإرهابية في سوريا، والتعامل مع النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في سوريا، وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، بصورة تؤدي إلى الحفاظ على وحدة البلاد.

وتعد الأزمة السورية إحدى القضايا، التي تحدث عنها ولي العهد السعودي في حواره، وأبرزها الأزمة اليمنية، والوضع في الخليج، إضافة إلى تأكيده على أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بأمن السودان واستقراره.