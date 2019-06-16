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ضبط صيدلية مخالفة تتاجر في الأدوية الجنسية والنفسية بجدة

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هيثم سليمان 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

أطاحت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية بمحافظة جدة بعمالة وافدة تمارس المهن الصحية بدون ترخيص في صيدلية مخالفة.

وضبطت الوزارة خلال حملتها التفتيشية كميات من الأودية النفسية والجنسية، يتاجر بها المخالفون بدون وصفات طبية، فضلاً عن أنها تخزن بطريقة عشوائية في مكان سكني مجاور للصيدلية.

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ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على رقم 937.

 

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