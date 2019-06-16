ونشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، مقتطفات من حوار ولي العهد السعودي، اليوم السبت 15 يونيو / حزيران، مشيرة إلى أن الحوار ينشر، غدا الأحد.

وقال محمد بن سلمان: "المملكة لا تريد حربا في المنطقة"، مضيفا: "لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".

وكتب رئيس تحرير "الشرق الأوسط" غسان شربل، اليوم السبت، أن الصحيفة ستنشر، غدا الأحد، حوارا شاملا مع ولي العهد السعودي.

وكتب عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "غدا في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".