اسرار وفوائد البطيخ للحوامل

نظرا لكثرة فوائد البطيخ للمرأة الحامل يرشحة الأطباء لها ، حيث يُعد البطيخ من الفواكه الصيفية اللذيذة المفضلة لدي الكثيرين.

ويتميز البطيخ بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية الكثيرة ، وتزيد هذة الفوائد الصحية للمرأة الحامل حيث أن البطيخ يمد جسم المرأة الحامل بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لها والجنين ، يتكون البطيخ من 92 % من الماء كما أنه مصدر للعناصر الحيوية والتي تشمل علي فيتامين أ ، ج ، ب6 والمغنسيوم والبوتاسيوم ، كما أن بذور البطيخ لها العديد من الفوائد الصحية أيضاً ، وفي هذة المقالة سوف نتعرف معاً علي الفوائد الصحية لفاكهة البطيخ أثناء الحمل .

الفوائد البطيخ للمرأة الحامل أثناء الحمل

1- يُخفف من غثيان الصباح :

يُمكن الحد من تأثير غثيان الصباح عن طريق تناول البطيخ بانتظام ،حيث أن تناول أثناء الصباح يُعد بداية منعشة ومهدئة وخفيفة ، حيث انه يحتوي علي خصائص طبيعية تمنع الشعور بالغثيان . لذلك ننصح السيدة الحامل التي تعاني من الغثيان الصباحي بشرب كوب من عصير البطيخ الطازج صباحاً ، كما يُمكنك إضافة القليل من عصير الليمون والملح الصخري لتعزيز النكهة و الفوائد الصحية .

2- يمنع الإصابة بالجفاف :

واحد من فوائد البطيخ المهمة هو منع الجفاف للمرأة والجنين خاصة بالصيف ، ينصح الأطباء جميع النساء الحوامل بشرب كميات كبيرة من الماء لمنع الإصابة بالجفاف ، حيث يُمكن أن يُسبب الجفاف تقلصات مبكرة ويؤدي إلي ولادة مبكرة . يحتوي البطيخ علي أكثر من 90 % من الماء من تركيبه ، وبالتالي يُعد تناوله بانتظام وسيلة رائعة للحفاظ علي ترطيب الجسم ومنع الإصابة بالجفاف .

3- يُقلل من التورم أثناء الحمل :

إن انتفاخ و تورم اليدين والقدمين أو الوذمة هو أمر شائع جداً أثناء الحمل ، ويساعد المحتوي العالي من الماء الذي يوجد في البطيخ علي التقليل من انسداد الأوردة والعضلات وبالتالي علاج الوذمة والحد من التورم .

4- يُخفف من تقلصات العضلات :

يمر جسم المرأة بالعديد من التغييرات خلال فترة الحمل ، ويزيد وزن المرأة وتحدث العديد من الاضطرابات في الهرمونات مما يؤدي إلي ألم في العضلات والعظام ، ويساعد التناول المنتظم للبطيخ علي التغلب علي تقلصات العضلات بسبب محتواه علي سيترولين وهو عبارة عن حمض أميني يُقلل من آلام العضلات من خلال مساعدة العضلات علي الحصول علي الأكسجين بشكل أسرع ، وبالتالي تناول البطيخ بانتظام أثناء الحمل يساعد علي تخفيف تقلصات العضلات أثناء الحمل .

5- يُقلل من فرص الإصابة بتسمم الحمل :

يرجع اللون الأحمر المميز للبطيخ إلي محتواه العالي من الليوكبين وهو أحد مضادات الأكسدة ، ويُعد البطيخ هو أغني مصدر لليكوبين من بين جميع الفواكه والخضروات ، ويساعد الليوكبين علي الحد من خطر الإصابة بحالات تسمم الحمل أثناء الحمل والذي يُعد حالة خطيرة علي الصحة الأم و الجنين .

6- يمنع التصبغات الجلدية :

يعاني الكثير من السيدات الحوامل من التصبغات الجلدية أثناء الحمل ، ويساعد البطيخ علي تسهيل حركة الأمعاء وعملية الهضم وهذا يؤثر بدوره علي نسيج الجلد ، حيث أنه يساعد علي تقليل التصبغات الجلدية في أجزاء الجسم المختلفة عن طريق التطهير والتنظيف المنتظم للجسم .

7- يُقلل من حرقة المعدة :

يساعد البطيخ علي الحد من مشاكل الجهاز الهضمي التي تعاني منها المرأة الحامل مثل الحموضة المعوية والحموضة ، كما أنه يحتوي علي خاصية التبريد التي تُحقق راحة فورية للمعدة ويمكن استخدام زيت بذور البطيخ لهذا الغرض أيضا.

8- تعزيز الجهاز المناعي :

يحتوي البطيخ علي الليوكبين وهو أحد مضادات الأكسدة القوية وهو المسؤول عن لونه الأحمر المميز ، ويساعد الليوكبين علي تعزيز وتقوية الجهاز المناعي خلال فترة الحمل .

ماهي فوائد البطيخ الأصفر ؟

9- علاج الإمساك :

يساعد البطيخ علي زيادة و تحفيز حركة الأمعاء ، حيث أنه يحتوي علي كميات كبيرة من الألياف الغذائية ويُعزز من تكوين البراز ويجعله أكثر نعومة مما يُسهل من تمريره بسبب محتواه العالي من الماء .

10- يدعم تطور الجنين :

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يحتوي البطيخ علي كميات كبيرة من فيتامين C وفيتامين E وفيتامينB6 والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنسيوم ، وبالتالي فهو مفيد في تطور العيون والمخ و الجهاز العصبي والهيكل العظمي للجنين ، ويساعد محتواه من البوتاسيوم والكالسيوم في تكوين عظام الجنين .

11- علاج التهاب المسالك البولية ( UTI ) :

تعاني بعض السيدات أثناء الحمل من التهاب المسالك البولية وقد تُسبب إزعاجاً كبيرأً للمرأة ، يساعد البطيخ علي علاج التهاب المسالك البولية بسبب محتواه العالي من الماء وخصائصه المضادة للبكتريا وبالتالي يساعد علي طرد البكتريا الموجودة في المسالك البولية مما يُقلل من العدوي والألم .

12- يُعزز الرؤية الصحية :

يحتوي البطيخ علي كميات عالية من البيتا كاروتين وهو أحد مضادات الأكسدة التي يتم تحويلها إلي فيتامين A ، ويساعد علي محاربة الجذور الحرة التي قد تُسبب أضرار جسيمة في خلايا العين .

ويساعد فيتامين A علي تعزيز الرؤية الصحية ، حيث أنه يساعد علي حماية الطبقة الخارجية للعين ( القرنية ) كما يُسهل انتقال العصب البصري الصحي .

13- يعمل كمُدر للبول ويساعد علي إزالة السموم من الجسم :

يحتوي البطيخ علي خصائص طبيعية مُدرة للبول والتي تساعد علي إزالة السموم من الجسم والحفاظ علي صحة الأعضاء الداخلية مثل الكلي ويُقلل من فرص الإصابة بالتهاب المسالك البولية وهو أمر شائع خلال الحمل .

14- يساعد علي تكوين عظام الجنين :

يحتوي البطيخ علي نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم وهي من المعادن الهامة التي تساعد علي تطور وتكوين عظام الجنين .

15- يُعزز مستويات الطاقة :

يحتوي البطيخ علي كمية كبيرة من المعادن مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والفيتامينات مثل أ ، ب1 ، ب6 وهذة الغناصر الغذائية جميعها تُعد معززات طبيعية للطاقة وتمد الجسم بالطاقة كما أنها مفيدة في تطوير الأجهزة الهامة والحيوية في جسم الجنين .

الآثار الجانبية للإفراط في تناول البطيخ خلال الحمل :

1- الإصابة بسكري الحمل :

الإستهلاك الزائد للبطيخ يزيد من مستويات السكر في الدم وبالتالي قد يُسبب الإصابة بسكري الحمل .

2- طرد العناصر الغذائية الأساسية من الجسم :

يساعد البطيخ علي طرد السموم من الجسم ولكن عند الإفراط في تناول البطيخ قد يؤدي إلي طرد بعض العناصر الغذائية الأساسية الهامة أيضاً .

3- مشاكل في المعدة :

تجنب تناول البطيخ المحفوظ في الهواء لفترة طويلة لأنه يُمكن أن يؤدي إلي الغثيان والقئ ومشاكل في الجهاز الهضمي لذلك يجب دائما اختيار الفواكه أو العصائر الطازجة .

كما هو الحال مع أي طعام تأكله المرأة أثناء فترة الحمل ، يجب استشارة الطبيب أولاً لتحديد إذا كان مناسباً لك أم لا .