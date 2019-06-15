أمازون تطلق برنامج "أمازون برايم" في الإمارات

أطلقت أمازون برنامج العضوية المميز "أمازون برايم" في الإمارات، مقابل 16 درهماً شهرياً أو140 درهماً سنوياً للاشتراك، مع إمكانية تجربة مجانية للبرنامج مدة 30 يوماً. ويمكن للعملاء ولفترة محدودة الاشتراك مقابل 12 درهماً شهرياً.

وسيحظى أعضاء برنامج "أمازون برايم" في الإمارات بخدمة التوصيل المجاني لملايين المنتجات المتوفرة محلياً ودولياً مع العديد من المزايا الأخرى، مثل المشاهدة اللا محدودة للمسلسلات والأفلام التي تضم برامج "أمازون أوريجينال" الحائزة على جوائز "برايم فيديو".

وبالإضافة إلى مزايا الألعاب الإلكترونية من خلال "تويتش برايم"، والاستفادة من عروض حصرية.

ويستفيد أعضاء "أمازون برايم" من خدمة التوصيل المجاني في اليوم التالي لمئات الآلاف من المنتجات في جميع أنحاء الدولة ودون حد أدنى للشراء. كما يتيح البرنامج لحوالي 90% من السكان خصماً بـ 50% على خدمة التوصيل في اليوم نفسه، في كل من دبي وأبوظبي والشارقة والعين وعجمان.

وتغطي منتجات الخدمة 30 فئة مختلفة بما فيها الأزياء، والأجهزة الإلكترونية، والكتب، والألعاب، والمواد الاستهلاكية، ومواد التجميل.