دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هوندا تستعرض مزيد من التفاصيل حول سيارتها الكهربائية Honda E ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت شركة هوندا تفاصيل جديدة حول إصدارها الجديد من السيارات الكهربائية Honda E، التي أعلن عنها للمرة الأولى في بداية هذا العام، والتي تنطلق بتصميم مميز صغير الحجم.

فتحت شركة هوندا مؤخراً باب الحجز المسبق لسيارتها الكهربائية الجديدة Honda E في أسواق أوروبا، والتي تأتي بحجم صغير وتصميم مميز، مع كاميرات جانبية بديلة للمرايا، إلى جانب لوحة القيادة المميزة بتصميم خشبي.

واليوم تقدم شركة هوندا مزيد من التفاصيل حول سيارتها الكهربائية Honda E، حيث إستعرضت الشركة مواصفات البطارية، مع مصدر الطاقة في السيارة الذي يأتي عبر الإطارات الخلفية للسيارة، كما تأتي السيارة بأربعة من الإطارات المميزة بنظام توقيف مؤقت مستقل لدعم قيادة بآداء أفضل.

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كما تم تثبيت بطارية السيارة في المنتصف لدعم توزيع أثقال السيارة بكفاءة أكبر لقيادة إنسيابية وأكثر إستقراراً مع سحب بآداء أفضل، أيضاً تصل قدرة البطارية إلى 35.5 kWh في بطارية ليثيوم أيون، والتي تدعم الشحن عبر موصل Type 2 AC، أو شاحن سريع CCS2 DC لدعم شحن حتى 80% في 30 دقيقة فقط.

وتأتي سيارة Honda E بقدرة على قطع 124 ميل في كل مرة شحن، وهي قدرة معقولة للتنقل داخل المدينة، إلا أنها لن تدعم المستخدم في رحلات السفر لمسافات طويلة بالتأكيد، ومن المقرر أن تتوفر السيارة لاحقاً هذا العام في أسواق أوروبا فقط.

المصدر

هذا الموضوع هوندا تستعرض مزيد من التفاصيل حول سيارتها الكهربائية Honda E ظهر على التقنية بلا حدود.