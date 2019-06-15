دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للهاتف المحمول Huawei P30 ظهر على التقنية بلا حدود.

يعد هاتف Huawei P30 أحد الإصدارات المميزة التي قدمت من هواوي هذا العام مع الإصدار الأعلى Huawei P30 Pro، حيث يختلف هاتف Huawei P30 عن Pro في بعض المواصفات، إلا أنه يأتي بأعلى جودة تصنيع مع مواصفات جيدة أيضاً وسعر 2499 ريال سعودي.

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قدمت شركة هواوي هاتف Huawei P30 بتصميم مميز أصغر حجماً من إصدار Pro، إلا أنه يأتي بتجربة جيدة لمن يفضل التصميم صغير الحجم في الهواتف الذكية المميزة، مع تجربة مريحة أيضاً في الإستخدام على مدار اليوم.

محتوى صندوق هاتف Huawei P30

وحدة هاتف P30

غطاء خلفي شفاف للحماية

سلك USB C

سماعة 3.5مم

شاحن 22.5 W

تصميم ومواصفات هاتف Huawei P30

يعد هاتف Huawei P30 أحد الإصدارات المميزة التي قدمت من هواوي هذا العام، والذي جاء للسوق السعودي في نموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 2499 ريال سعودي.

وتقدم هواوي هاتف Huawei P30 بنفس إختيارات الألوان المتاحة للإصدار Pro، كما يدعم هذا الإصدار اثنان من شرائح SIM أو شريحة واحدة مع بطاقة ذاكرة خارجية من هواوي.

ويدعم هاتف Huawei P30 معايير IP53 لمقاومة الماء والغبار لذا يتميز الهاتف بمقاومة رزاز الماء فقط، كما يأتي هاتف Huawei P30 بتصميم أصغر من هاتف Pro حيث يتميز بتجربة سلسة في التحكم والإمساك بيد واحدة، كما أنه لا يختلف في جودة التصنيع عن هاتف P30 Pro، حيث يتميز بطبقة زجاجية في الجهة الخلفية والأمامية للهاتف كما يتميز بإطار معدني.

وتأتي الكاميرات في الجهة الخلفية من هاتف Huawei P30 بتصميم بارز لا يختلف عن تصميم الكاميرة في إصدار Pro، أيضاً يأتي هاتف Huawei P30 بمنفذ 3.5مم للسماعات على عكس هاتف Pro.

وتصل سماكة هاتف Huawei P30 إلى 7.6مم، كما يصل وزن الهاتف إلى 165 جرام، كما يضم الهاتف أزرار تتميز بإستجابة سريعة، ويدعم الهاتف منفذ USB C، مع سماعة خارجية واحدة، مع سماعة المكالمات في الجزء العلوي على عكس هاتف Pro الذي يدعم الصوتيات في الشاشة، بينما يغيب عن هاتف Huawei P30 سماعات الستريو.

تصميم شاشة Huawei P30

يأتي هاتف Huawei P30 بشاشة OLED مسطحة بنتوء القطرة على عكس التصميم المنحني لشاشة هاتف Huawei P30 Pro، إلا أن هاتف Huawei P30 يأتي بتصميم أفضل في الشاشة مع إطار أقل سماكة مقارنة بهاتف Pro.

ويتميز الهاتف بحجم 6.1 إنش في الشاشة التي تدعم دقة عرض 1080 في 2340 بيكسل، مع كثافة عرض 398 بيكسل لكل إنش وأبعاد 19.5:9، كما يضم الهاتف تقنية حرارة الألوان المشبعة أو الطبيعية، وتأتي الشاشة بمستوى سطوع أعلى من هاتف Pro حيث تصل في أعلى سطوع إلى 635 nit، لذا يمكن للهاتف أن يقدم مستوى مميز جداً في الإضاءة تضمن للمستخدم عرض واضح تحت أشعة الشمس المباشرة.

وتضم الشاشة تقنية البصمة المميزة لهاتف Pro، كما تدعم الشاشة أيضاً تقنية التعرف على الوجه، كما أكدت التجربة العملية للهاتف على أنه مميز بزوايا جيدة للرؤية، مع لون أسود غامر وعميق بشكل ممتاز وألوان مميزة أيضاً كما يدعم الهاتف خاصية القراءة لساعات طويلة.

الصوتيات في هاتف Huawei P30

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يأتي هاتف Huawei P30 بسماعة واحدة إلا أنه يدعم إنتاج صوتيات مميزة تتوافق مع حجم الهاتف، من جانب أخر يشكل غياب سماعات الستريو إختلاف بالتأكيد في تجربة الصوتيات، حيث تدعم سماعات الستريو آداء أعلى في الصوتيات غالباً، لكن في النهاية تأتي تجربة الصوتيات جيدة بمستوى مرتفع للصوتيات، كما يضم الهاتف سماعة مكالمات بتجربة جيدة أيضاً دون تشويش في الصوتيات.

أيضاً مع التجربة العملية لآداء الصوتيات عبر سماعة 3.5مم قدم الهاتف آداء جيد جداً إلا أنه لا يرتقي إلى أعلى مستوى، كما يختلف آداء معالج الصوتيات بين هاتفي P30 وP30 Pro، حيث يأتي الأخير بآداء أفضل في معالجة الصوتيات.

آداء هاتف Huawei P30

تقدم شركة هواوي هاتف Huawei P30 مع رقاقة معالج Kirin 980 ثماني الأنوية مع كرت شاشة Mali-G76 MP10، كما يأتي النموذج المخصص للسوق السعودي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

الهاتف يدعم أيضاً تقنية Wi-Fi a/b/g/n/ac، مع البلوتوث 5، وGPS ثنائي، مع NFC وهي المواصفات ذاتها التي قدمت من هواوي في هاتف P30 Pro، حيث تجتمع هذه المواصفات لتقدم أفضل آداء في الألعاب مع إختلاق قوة الألعاب، حيث تأتي بعرض سلس وإنسيابي في الهاتف، كما يدعم الهاتف إستجابة سريعة في إطلاق التطبيقات في واجهة الهاتف.

بطارية هاتف Huawei P30

يضم هاتف Huawei P30 بطارية مميزة بقدرة 3650 mAh أي أقل من بطارية Pro المميزة بقدرة 4200 mAh، كما يدعم البطارية شاحن بتقنية الشحن السريع وقدرة 22.5W أي أقل من قدرة الشاحن في هاتف Pro الذي يأتي بشاحن 40W.

وفي تجربة عملية لبطارية الهاتف مع ضبط مستوى الإضاءة عند 60% ومع الإستخدام التقليدي في التصفح على شبكة الإنترنت، ولعب بعض الألعاب ومشاهدة بعض من محتوى الفيديو قدم الهاتف عمر شحن ما بين 5 ساعات ونصف الساعة إلى 6 ساعات، لذا يمكن لهاتف Huawei P30 أن يدعم المستخدم على مدار اليوم على الوجه الأمثل.

من جانب أخر تدعم البطارية الشحن من صفر حتى 100% في فترة تصل إلى ساعة واحدة و12 دقيقة، بينما تم شحن الهاتف إلى 60% في 30 دقيقة فقط، لذا يضم الهاتف تقنية شحن سريع إلا أنها لن تكون تقنية شجن فائقة السرعة كما في هاتف Pro.

البرمجيات في هاتف Huawei P30

ينطلق هاتف Huawei P30 بنظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة EMUI 9 التي لا تأتي بدرج التطبيقات بل بتجربة تحاكي نظام iOS، كما يمكن للمستخدم الإختيار بين إخفاء النتوء في الشاشة أو إظهاره، أيضاً تقدم واجهة EMUI 9 الكثير من الأدوات لتخصيص التجربة المفضلة للمستخدم على شاشة الهاتف.

أيضاً تدعم الواجهة بعض المميزات منها نظام ذكي لتدوير الشاشة، مع أكثر من ثيم مميز، كما تأتي تطبيقات هواوي بتجربة مميزة وأداء جيد لدعم المستخدم مع تقنية الذكاء الإصطناعي.

من جانب أخر يدعم الهاتف ميزة التمرير السريع لتنفيذ بعض الإجراءات في واجهة الهاتف بتجربة أقرب لهواتف الأيفون، لذا في النهاية سيدعم نظام Android 9 Pie مع واجهة EMUI 9 المستخدم بآداء جيد لا يقل عن مستوى آداء هاتف Pro.

الكاميرات في هاتف Huawei P30

يتميز هاتف Huawei P30 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية يأتي المستشعر الرئيسي فيها بدقة 40 ميجا بيكسل والتي تدعم تقنية RYYB مع فتحة عدسات f/1.8 إلا أنها لا تدعم ميزة التثبيت البصري، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 يدعم تقنية OIS مع تكبير بصري حتى 3 مرات أو التكبير الهجيني إلى 5 مرات.

بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2 وعدسات مميزة بزوايا واسعة كما تدعم التركيز التلقائي، وتدعم الكاميرات تسجيل فيديو بدقة 4K، مع دعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية عند دقة 720 بيكسل، أيضاً تأتي الكاميرات بتوقيع علامة Leica.

كما تقدم هواوي تطبيق الكاميرة بنفس المميزات التي جاءت في هاتف Pro، حيث يدعم الهاتف نمط التصوير الليلي أو في الإضاءة المنخفصة، مع نمط أخر لتصوير Portrait.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0 من Leica، حيث تدعم الكاميرة تصوير بنمط Portrait مع مؤثرات bokeh حية.

ولقد جاء هاتف Huawei P30 بآداء مميز في نتائج الصور الثابتة التي تصل إلى دقة 10 ميجا بيكسل غالباً، كما يقدم الهاتف تصوير بآداء ممتاز ومذهل في ضوء النهار، إلا أن أحد السلبيات في تصميم الكاميرة هو غياب المثبت البصري الذي يدعم غالباً التصوير بكفاءة أعلى في الإضاءة المنخفضة أو في ساعات الليل.

من جانب أخر لا يقدم الهاتف أعلى آداء في تسجيل الفيديو ، إلا أنها أحد المواصفات التي عرفت في هواتف هواوي، حيث يتفوق هاتف P30 Pro في آداء تسجيل الفيديو بنسبة ضئيلة، كما تدعم الكاميرة الأمامية تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل إلا أنها لا تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K.

بينما تدعم الكاميرة الخلفية تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 أو 60 إطار لكل ثانية، كما تدعم الكاميرة أيضاً تسجيل فيديو بدقة 4K، أيضاً يأتي الهاتف بميزة التكبير البصري حتى 3 مرات أثناء تسجيل الفيديو، أو تكبير هجين حتى 5 مرات إلا أن مع هذا الإختيار ستبدأ الإهتزازات بالظهور بشكل واضح في الفيديو.

هذا الموضوع مراجعة للهاتف المحمول Huawei P30 ظهر على التقنية بلا حدود.