«الزراعة» تُطلق برنامجًا لجمع بيانات ومعلومات الأنشطة الحيوانية والزراعية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج “حصر”؛ لجمع بيانات ومعلومات الأنشطة الحيوانية والزراعية؛ لبناء قاعدة بيانات شاملة تدعم اتخاذ القرارات لصالح القطاع الزراعي وتطويره. وأوضحت الوزارة أن البرنامج سوف يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة. Advertisements وأشارت “البيئة والمياه والزراعة” إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج بدأت في منطقتي الجوف وتبوك، وتستهدف 20 ألف مزرعة، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية في الرياض مستقبلاً.

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