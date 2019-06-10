بوتين يتلقى اتصالا هاتفيا من محمد بن زايد

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وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "تمت مناقشة القضايا الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، بما في ذلك تنفيذ مذكرة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، التي تم توقيعها عقب المحادثات بين فلاديمير بوتين وولي عهد أبوظبي في موسكو في حزيران/يونيو من العام الماضي، وجرى تقييم إيجابي للعمل المشترك حيال تطوير العلاقات في مختلف المجالات".

وأكد البيان، على أنه خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الخليج، أشار الطرفان إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، واتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية.

ويذكر أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، قد بحثا في أبوظبي، في آذار/ مارس الماضي، علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك بين الدولتين، وسبل دعمها وتنميتها.