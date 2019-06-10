بوتين يتلقى اتصالا هاتفيا من محمد بن زايد

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وأكد البيان، على أنه خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الخليج، أشار الطرفان إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، واتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية.
ويذكر أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، قد بحثا في أبوظبي، في آذار/ مارس الماضي، علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك بين الدولتين، وسبل دعمها وتنميتها.
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