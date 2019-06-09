وفاة 3أشخاص في تصادم جماعي لـ6 مركبات على طريق “بيشة – خميس مشيط”

صحيفة الخليج الالكترونية

توفي ثلاثة أشخاص فيما أُصيب ثلاثة آخرون، فجر أمس (السبت)، إثر تصادم ست مركبات بمركز الجزيرة جنوبي بيشة، على طريق بيشة – خميس مشيط.

وباشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر وأمن الطرق، الحادث، حيث تم استخراج المتوفين والمصابين من بين أكوام الحديد، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة الموتى، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.