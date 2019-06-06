- 1/2
- 2/2
الخرطوم — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "لجنة التحقيقات التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في الأحداث التي وقعت أمام القيادة العامة بدأت أعمالها وتستجوب بعض شهود العيان، وستواصل تحقيقاتها للانتهاء من مهمتها في زمن قصير".
© REUTERS / TIKSA NEGERI
وعاشت الخرطوم يوما داميا، الاثنين الماضي، إثر قيام قوات الأمن السودانية بفض اعتصام المحتجين الموجودين أمام مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، بحسب قادة حركة الاحتجاج.
وطالبت القوى في بيان على صفحتها بـ"فيسبوك" بتشكيل لجنة تحقيق دولية مشكلة من الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام السوداني يبدأ التحقيق في أحداث الاعتصام أمام مقر القيادة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.