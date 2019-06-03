الجوني يهنىء القيادة الرشيدة بعيد الفطر

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نجود علي
رفع مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد بن أحمد الجوني ، ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة ، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير -حفظهم الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، والذي يأتي متزامنا مع نجاح قمم مكة الثلاث ، وما تشهده المملكة من تنمية شاملة في كافة المجالات فضلا عن حضورها ودورها الفاعل على المستوى الدولي .
كما قدم الجوني التهنئة لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، ومعالي النائب الدكتور عبدالرحمن العاصمي ، ومعالي المساعد الدكتور سعد الفهيد وقيادات الوزارة ومنسوبي ومنسوبات التعليم عموما ، وفئة غالية تذود عن الوطن ومقدراته في الحد الجنوبي .
ودعا الجوني الله أن يحفظ للوطن قيادته وأمنه ، وأن ينصر المرابطين على حدوده ، ويرد كيد الأعداء في نحورهم .
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