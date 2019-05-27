شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يبحث مع مسئولة سويدية التطورات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الاثنين، مع مسئولة ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعملية السلام فى وزارة الخارجية السويدية آنا همرجرين، التطورات فى المنطقة والجهود المبذولة لتجاوز التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - الخطوات المشتركة التى سيقوم بها البلدان بالتعاون مع المجتمع الدولى لحشد الدعم المالى والسياسى لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) فى إطار الشراكة التى كرسها الاْردن والسويد لدعم الوكالة، وشددا على ضرورة استمرار توفير الدعم اللازم لتمكين الوكالة من القيام بدورها إزاء اللاجئين وفق تكليفها الأممى. وأكد الصفدى وهمرجرين ضرورة تكاتف الجهود لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وفق حل الدولتين، واستمرار العمل لتطوير العلاقات الثنائية وتعميق التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ثنائيا وفِى إطار الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأردنى يبحث مع مسئولة سويدية التطورات فى المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.