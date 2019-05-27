شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المجلس العسكرى السودانى: نرغب فى إجراء انتخابات مبكرة خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق محمد حمدان دقلو، اليوم الاثنين، رغبة المجلس في إجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر لتسليم السلطة لمدنيين يمثلون الشعب.

وقال دقلو - خلال لقائه قوات شرطية في الخرطوم بكلية الشرطة والقانون - إنّ مهمتهم في المجلس التخطيط للانتخابات، موضحًا أن المشاركة في الحكومة ستكون بنسبة نجاح ممثلي كل حزب.

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واعتبر أن الانتخابات ستحدد الحجم الحقيقي لكل حزب أو قوة سياسية، وهي لاختيار حكومة من الشعب.