شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الطفلة «حشيمة» دماغياً.. وصحة جازان تكشف حقيقة «الدم الملوث» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت أسرة الطفلة “حشيمة”، إن الأطباء أخبروهم، أمس الأحد، بوفاة ابنتهم دماغياً بعد تدهور حالتها الصحية، كما طالبوا بنقلها بشكل عاجل إلى مستشفى متخصص.

وتقدمت أسرة الطفلة بشكوى رسمية إلى إمارة منطقة جازان تطالب من خلالها بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تدهور حالتها.

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من جهتها أصدرت صحة جازان بياناً أكدت فيه أنه لا صحة لما تم تداوله عن نقل دم ملوث للطفلة، وبيّنت أن المريضة تعاني أنيميا منجلية مع أعراض تسمم بالدم وقصور في وظائف الأعضاء الحيوية، مشيرةً إلى أنها حضرت إلى مستشفى أبوعريش العام وهي تعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة وأنيميا منجلية وضيقاً في التنفس.

وأشارت إلى أن حالات تسمم الدم أو الإنتان الدموي والمعروف علمياً بــseptecemia هي حالة مرضية تحدث عندما يصاب الإنسان بالعدوى في أي جزءٍ من أجزاء جسمه كالرئة أو الأمعاء أو المسالك البولية، وتنتشر هذه العدوى لتصل إلى دم المريض المصاب.

وأضافت صحة جازان أنه: على الرغم من أن الإنسان في الحالات الطبيعية يقاوم هذا النوع من العدوى إلا أنه في حالات معينة ومنها ضعف المناعة، كما هي الحال لمرضى السكري والأنيميا المنجلية، فقد تتأثر هذه المقاومة ويصاب المريض بأعراض تسمم الدم على الرغم من استخدام المضادات الحيوية واسعة النطاق.

وتابعت أن حالات تسمم الدم من المضاعفات الحرجة التي قد تصيب المريض وتؤدي إلى هبوط ضغط الدم فيما يعرف بالصدمة التسممية septic shock كذلك يمكن أن تؤدي إلى قصور في وظائف أعضاء الجسم الحيوية فيما يعرف علمياً multiple organ failure.