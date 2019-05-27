البرهان يختتم زيارته الرسمية للإمارات

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الاثنين 27 مايو، وقالت على "تويتر": "اختتم البرهان، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية، استغرقت يوما واحدا، أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية".

ووصل البرهان، إلى الإمارات، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

​وتأتي زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى الإمارات، بعد يوم واحد، من زيارته إلى القاهرة التي أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد ولي عهد أبو ظبي، دعم دولة الإمارات الكامل للسودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، في تدوينة كتبها على "تويتر".

وأشار بن زايد إلى أن العلاقات الإماراتية — السودانية أخوية ومتجذرة على المستويات كافة وأن الإمارات تحت قيادة خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تبادر دائما في تقديم الدعم إلى الشعب السوداني بما يعكس عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين وما يربط بينهما من وشائج الأخوة والمحبة.