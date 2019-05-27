شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يلتقي ولي عهد دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة-"الحياة" | منذ ساعتين في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 02:23

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في جدة اليوم (الأحد)، ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم .



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وفي بداية اللقاء نقل ولي عهد دبي للأمير محمد بن سلمان تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، فيما حمله الأمير محمد تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

فيما حضر من الجانب الإماراتي رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات رئيس مطارات دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان، والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإماراتية.