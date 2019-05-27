علاء مبارك يطلب "واسطة" للسفر خارج مصر

وداعب علاء مبارك أحد متابعيه على موقع "تويتر"، مطالبا إياه إيجاد "واسطة" لحذف اسمه من قوائم الممنوعين من السفر لكي يسافر إلى لأداء مناسك العمرة في العشر الأواخر من رمضان.

ورد علاء مبارك من خلال صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، على سؤال أحد متابعيه بإيجاد "واسطة" له من أجل السفر ليعلق نجل الرئيس الأسبق: "معندكش أنت عشان اشيل المنع من السفر اللي من ٢٠١١ اروح اعمل عمرة في العشر الأواخر وارجع! نقول يارب".

وقررت محكمة جنايات القاهرة في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، قبول التظلم المقدم من نجلي الرئيس المصري الأسبقعلاء وجمال مبارك و5 آخرين في القضية المتهمين فيها بالتلاعب بالبورصة، بكفالة مالية قدرها 100 ألف (نحو 5.5 آلاف دولار) لكل منهم، وحددت يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر لنظر القضية.



وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.