وفاة 10 أشخاص إثر تسرب للغاز في سفينة شحن بالصين

الخليج - أ ف ب

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 19 آخرون بجروح السبت اثر تسرب لثاني أكسيد الكربون من نظام الوقاية من الحرائق في سفينة شحن شرق الصين، بحسب ما أعلن مسؤولون صينيون الاحد.

حصل التسرب في الساعة 16,00 (08,00 ت غ) في ميناء لونغيان في ويهاي في مقاطعة شاندونغ، بحسب ما ذكرت الحكومة المحلية على موقع وييبو للتواصل الاجتماعي، وأظهر تحقيق اولي ان الحريق نجم عن عدم احترام الاجراءات من طاقم سفينة الشحن التابعة لشركة فوجيان شيبينغ والتي كانت تجرى عليها عمليات تصليح عند وقوع الحادث.

وتعد الحوادث الكيميائية ليست نادرة في الصين بسبب اهمال معايير السلامة أحيانا، فقد قضى عشرة اشخاص الشهر الماضي اختناقا اثر حريق في مصنع ادوية كبير في شاندونغ، وفي مارس خلف انفجار كيمائي في مقاطعة ديانغسو 78 قتيلا ومئات الجرحى.