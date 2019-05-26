السيول تكشف جزيرة من الألغام زرعتها #ميليشيا_الحوثي بالبقع

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت سيول الأودية الناتجة عن الأمطار في منطقة البقع عن كم هائل من الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الدولية الداعية إلى حماية المدنيين ومصادر رزقهم.

وقامت الفرق الهندسية في المنطقة السادسة مدعومة بالإسناد الهندسي لقوات التحالف، بنزع كميات كبيرة من الألغام في تلك المناطق، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية الداعية إلى حماية المدنيين ومصادر رزقهم.