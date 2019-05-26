- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت سيول الأودية الناتجة عن الأمطار في منطقة البقع عن كم هائل من الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الدولية الداعية إلى حماية المدنيين ومصادر رزقهم.
وقامت الفرق الهندسية في المنطقة السادسة مدعومة بالإسناد الهندسي لقوات التحالف، بنزع كميات كبيرة من الألغام في تلك المناطق، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية الداعية إلى حماية المدنيين ومصادر رزقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر السيول تكشف جزيرة من الألغام زرعتها #ميليشيا_الحوثي بالبقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.