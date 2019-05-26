"أنصار الله" تعلن مقتل 5 عسكريين وإصابة 16 بقصف في تعز

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القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن مدفعية الجماعة شنت قصفا على تجمع للواء 22 ميكا في مدينة تعز، أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة 16 آخرين.
© AP Photo / Hani Mohammed
وأشار إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة 10 آخرين بينهم رئيس عمليات اللواء 17 مشاة عبده حمود الصغير، في مواجهات وقصف متبادل شمال مدينة تعز، تمكن خلالها الجيش من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة بها، والتي تعد أحد أهم دفاعات "أنصار الله" شمال المدينة.
وذكر أن المواجهات أسفرت عن مقتل 13 من "أنصار الله"، في حين أصيب 10 آخرون.
من جهة ثانية، أكد قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، استمرار العملية العسكرية التي أطلقها الجيش، الجمعة، حتى استكمال تحرير المحافظة من جماعة أنصار الله.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، قال اللواء الصبري إن العملية العسكرية تأتي ردا على هجمات شنتها "أنصار الله" على مواقع للجيش الوطني، وقصفها أحياء سكنية واستمرار حصار المحافظة منذ 4 أعوام.
وأشار قائد محور تعز إلى الجاهزية العالية للجيش، والاستعداد لتنفيذ المهام القتالية والهجمات المضادة على مواقع "أنصار الله"، واستكمال العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من المحافظة.
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