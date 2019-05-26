وزير الصحة البريطاني ينضم لسباق الساعين لرئاسة الوزراء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس السبت أنه سيخوض المنافسة على زعامة حزب المحافظين ليصبح خامس مرشح يعلن عزمه الترشح ليحل محل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وسبق هانكوك في إعلان الترشح للمنصب، كل من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي ينظر له على أنه المرشح الأوفر حظاً، وجيريمي هانت وزير الخارجية الحالي، وروري ستيوارت وزير الدولة للتنمية الدولية، وإيستر ماكفي وزيرة العمل والمعاشات السابقة.

وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «سأترشح لأصبح رئيس الوزراء المقبل، لأنني أعتقد من أعماق قلبي أننا في حاجة لزعيم من أجل المستقبل وليس من أجل الحاضر فحسب». وأضاف «بالطبع يتعين أن ننفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسوف أفعل».

من جهته تعهد وزير التنمية الدولية البريطاني روري ستيوارت، أمس السبت، بأنه لن يخدم تحت رئاسة بوريس جونسون وأنه سيعارض أي محاولة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق انسحاب. وقال ستيوارت، إنه «لايمكنه العمل مع جونسون». وأضاف لبرنامج «توداي» المذاع على محطة «بي بي سي راديو 4»، أنه تحدث مع جونسون بشأن «بريكست» في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما طمأنه وزير الخارجية السابق أنه لن يدفع بانسحاب دون اتفاق. وقال ستيوارت: «ولكن يبدو الآن أنه يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق».

ومن المتوقع أن يكون «بريكست»، أكبر مسألة في السباق على رئاسة حزب المحافظين الذي سوف يبدأ رسمياً في العاشر من يونيو المقبل. وأعلنت ماي استقالتها أول أمس الجمعة.وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس للمحطة، إنه «من المحتمل بشكل متزايد» أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وأضاف فوكس: «من الأفضل لنا جميعاً المغادرة بعد التوصل لاتفاق».

واحتلت استقالة ماي وصورتها الباكية، العناوين الرئيسية لكبرى الصحف البريطانية، إذ نشرت «الجادريان»، تحت عنوان»كسرها بريكست»، فيما جاء عنوان «ديلى ميل»، ب«العار الباكى»، وذلك بعدما فشلت في الحصول على موافقة البرلمان لاتفاق الانسحاب الذي تفاوضت عليه مع بروكسل.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل في 29 مارس ولكن بروكسل منحت تمديداً لعملية البريكست حتى 31 أكتوبر.

(وكالات)