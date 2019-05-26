الانتخابات البرلمانية الأوروبية تشهد ذروتها اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل الناخبون الأوربيون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لليوم الرابع على التوالي، لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث يقترع مواطنو الاتحاد في 21 دولة، بينها إيطاليا وألمانيا، إضافة إلى فرنسا، وتشتد المنافسة بين حزبي الرئيس إيمانويل ماكرون والمعارضة مارين لوبان، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم جديد للأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة. وصوت أمس السبت، المواطنون في لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا، وذلك بعدما سبقهم مواطنو بريطانيا وهولندا، الخميس الماضي، والتشيك وإيرلندا، أمس الأول، فيما تتواصل اليوم عمليات التصويت في الدول ال21 الأخرى في التكتل في يوم انتخابي كبير يشهد ذروة في التصويت.

ويحق لأكثر من 360 مليون مواطن أوربي التصويت في الفترة من 23 إلى 26 مايو/أيار الجاري لانتخاب 751 عضواً في البرلمان. وينافس في الانتخابات أكثر من 15 ألف مرشح يمثلون أحزاباً سياسية تتراوح ما بين اليمين المتطرف واليسار. وتنشر نتائج الانتخابات لكل بلد على حدة مساء اليوم، بعد انتهاء التصويت. ويقترح بعدها قادة الاتحاد الأوروبي مرشحاً لرئاسة المفوضية، وسيصوت البرلمان الجديد على رئيسه في يوليو المقبل.

وفي فرنسا، تتصدر لائحة «التجمع الوطني» التي تمثل اليمين المتطرف، استطلاعات الرأي في تقدم ملحوظ على «الجمهورية إلى الأمام» المدعوم من ماكرون.

وعلى المستوى الأوروبي بشكل عام، ترجح استطلاعات الرأي أن تحقق كل القوى المشككة في الوحدة الأوروبية، والشعبوية والقومية، تقدماً كبيراً داخل البرلمان الأوروبي. ويمكن أن يفوز حزب «الرابطة» الإيطالي بزعامة وزير الداخلية ماتيو سالفيني، بعدد كبير من المقاعد. وتضم الكتلة المشتركة حالياً بين حزب «الرابطة» و«التجمع الوطني»، 36 نائباً، ويتوقع أن تخرج أقوى في الانتخابات بأكثر من 60 نائباً، بحسب استطلاعات الرأي.ويتوقع أن يحقق تكتل الشعوبيين الذي يضم حركة «خمس نجوم» الإيطالية وسينضم إليه «حزب بريكست» البريطاني الجديد المناهض لأوروبا، تقدماً أيضاً. ونظمت الانتخابات في بريطانيا على عجل، بعد إرجاء موعد «بريكست» إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول؛ إذ طغت الأزمة داخل حكومة المحافظين على مسار الاقتراع.

وشكلت أزمة «بريكست» مصدر قلق في أيرلندا، حيث أشارت استطلاعات الرأي فيها إلى تقدم حزب رئيس الوزراء ليو فارادكار المؤيد لأوروبا. وأعلن حزب «الخضر» الإيرلندي تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات، بتصدره في العاصمة دبلن. (وكالات)