شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يشكو تلوث الماء.. و«رئيس شركه المياه» ينفي ذلك بحاسة التذوق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أثار تصرف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، محمد الموكلي، حيال شكوى تقدم بها مواطن؛ ردود أفعال متباينة وذلك إثر تذوقه وشربه المياه للتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات.
وأظهر مقطع فيديو متداول الرئيس التنفيذي لشركة المياه وهو يشرب الماء حتى يبت في الشكوى المقدمة من مواطن أفاد فيه بتلوث محطة مياه تعبئة الرحيلي.
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