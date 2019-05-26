مواطن يشكو تلوث الماء.. و«رئيس شركه المياه» ينفي ذلك بحاسة التذوق (فيديو)

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أثار تصرف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، محمد الموكلي، حيال شكوى تقدم بها مواطن؛ ردود أفعال متباينة وذلك إثر تذوقه وشربه المياه للتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات.

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وأظهر مقطع فيديو متداول الرئيس التنفيذي لشركة المياه وهو يشرب الماء حتى يبت في الشكوى المقدمة من مواطن أفاد فيه بتلوث محطة مياه تعبئة الرحيلي.