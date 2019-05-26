شكرا لقرائتكم خبر عن تطور إيجابي وفيديو جديد للأمير النائم.. أمل يتجدد بعد 14 عامًا على إصابة «الوليد بن خالد» والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الأمير محمد بن خالد بن طلال، عن تطور إيجابي في حالة أخيه الأمير الوليد بن خالد، والذي يرقد على السرير الأبيض عقب حـادث مروري أدخله في غيبوبة منذ سنوات.
وأوضح الأمير محمد أن أخاه “الوليد” حرّك رأسه من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين اليوم السبت عدة مرات، ما يُعد إشارة إيجابية، ونشر على حسابه في “تويتر” مقطعا يبين ذلك.
يُذكر أن الأمير الوليد دخل في غيبوبة قبل نحو 14 عاماً، إثر تعرضه لحـادث مروري، وظل في المستشفى طيلة سنوات، إلى أن قرر والده نقله للمنزل في فبراير 2015.
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