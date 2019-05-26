ملك البحرين يتسلم دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة الخليجية الطارئة في مكة

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، سلم عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدعوة إلى الملك خلال استقباله مساء اليوم.

© AP Photo / REMY DE LA MAUVINIERE

وأعرب ملك البحرين عن شكره وتقدريه لملك سلمان على هذه الدعوة، متمنيا لأعمال القمة الخليجية كل التوفيق والنجاح.

يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو/أيار، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، السبت 18 مايو/ آيار، أن الملك سلمان "يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس… 30 مايو 2019، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".