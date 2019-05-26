- 1/2
- 2/2
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، سلم عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدعوة إلى الملك خلال استقباله مساء اليوم.
© AP Photo / REMY DE LA MAUVINIERE
يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو/أيار، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، السبت 18 مايو/ آيار، أن الملك سلمان "يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس… 30 مايو 2019، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين يتسلم دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة الخليجية الطارئة في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.