خالد سامي على السرير الأبيض في العناية المركزة.. وتفاعل كبير من جماهيره

جدة - عمرو شويل تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان خالد سامي وهو على سرير العناية المركزة بأحد مستشفيات جدة. الصورة تفاعل معها عدد كبير من الرواد متمنيين له الشفاء العاجل.

يقول محمد سلامة، باحث وناقد متخصص في الفن السعودي، “نسأل الله أن يشفي الفنان الكبير والخلوق #خالد_سامي ويطمئننا عليه بعد العارض الصحي المفاجيء الذي تعرض له”.

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وغرد الفنان والإعلامي طاهر بخش: “الزميل الفنان القدير خالد سامي يرقد في العناية المركزة في حالة حرجة فأرجو منكم اخواني الاعزاء ان لا تحرمونه من دعائكم”.

الفنان خالد سامي ولد بمدينة بريدة، انطلق في أواخر السبعينات من القرن الماضي أي الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون بعدما تعرف على الممثل محمد الكنهل الذي أخرج لهم إحدى المسرحيات في سشيه للجمعية كممثل مسرحي، وهي كانت بدايته. وأول عمل له والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك هو برنامج أوراق ملونة وبرنامج من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعا منفردا، عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع اتقان اللهجة المصرية من أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل النوة.

من أبرز أعماله: “شباب البومب 5 (2016)، سيلفي 2015، ديليفري ديليفري 2014، عائلة الدكتور سعود 2013، هشتقه 2012، كلام الناس 2012، حال وحال 2012، مسلسل طاش ما طاش 2010، الشبح 2010، عماكور 2009، جاريه حموده 2009، الساكنات في قلوبنا 2009، ابن الارندلي 2009، أغراب 2009