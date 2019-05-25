الملك عبر تويتر: عيد استقلال مبارك لكل أردني وأردنية

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال الـ 73 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. وقال جلالته في تغريدة عبر حسابه بتويتر: " عيد استقلال مبارك لكل أردني وأردنية يعمل من أجل أن يصونه، ويحفظ مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد، ويبني عليها، لتظل راية الأردن عالية خفاقة على الدوام. كل عام وأنتم بألف خير". اقرأ أيضاً : الأردنيون يحتفلون بالعيد الـ 73 لاستقلال المملكة السبت ويحتفل أبناء وبنات الأسرة الأردنية الواحدة، السبت الخامس والعشرين من شهر أيار، بالذكرى الثالثة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، هذا اليوم الوطني الأغر الذي تحققت فيه الآمال، وأعلن فيه بزوغ فجر الدولة الأردنية، مستذكرين فيه أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء للوطن الغالي، بما تحقق من منجزات أعلت شأن الوطن ورسّخت مكانته على مختلف الأصعدة. عيد استقلال مبارك لكل أردني وأردنية يعمل من أجل أن يصونه، ويحفظ مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد، ويبني عليها، لتظل راية الأردن عالية خفاقة على الدوام. كل عام وأنتم بألف خير عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) ٢٥ مايو ٢٠١٩

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