وعد جديد من #منصور_بن_مشعل لجمهور #الأهلي

صحيفة الخليج الإلكترونية

قدم الأمير منصور بن مشعل، المرشح لرئاسة النادي الأهلي، وعدًا جديدًا لجمهور الفريق، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وعانى نادي الأهلي بشدة، في الموسم المنتهي 2018-2019، حيث خسر كافة البطولات التي ينافس عليها، واكتفى بالتأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، واحتلال المركز الرابع بالدوري السعودي للمحترفين.

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وقال بن مشعل في مقطع فيديو له: “جمهور الأهلي العزيز.. قريبًا جدًا ستسمعون أخبارًا سعيدة للغاية بإذن الله”.

وربط العديد من المتابعين، بين تصريحات بن مشعل، واحتمالية الإعلان عن اسم تدريبي عالمي، يقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الموسم المقبل، كخطوة أولى نحو عودة إنجازات الفريق، مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الأمير منصور بن مشعل، يحظى بدعم شرفي كبير، لكي يتولى رئاسة النادي الأهلي، خلال السنوات الأربع القادمة.