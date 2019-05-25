كبير مساعدي وزير خارجية إيران يبدأ غدا جولة خليجية

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© REUTERS / Carlo Allegri
إلى ذلك قام وزير الخارجية الإيراني، في 12 أيار/ مايو الجاري، بجولة آسيوية شملت تركمانستان والهند واليابان والصين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها الاتفاق النووي.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على إيران بسبب البرنامج النووي للأخيرة.
ووصلت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لنكولن" إلى بحر العرب في طريقها إلى الخليج، على خلفية التصعيد الأخيرة بين أميركا وإيران، التي هددت بإغلاق مضيق هرمز.
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