دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن خطط AMD لإطلاق اثنان من كرت الشاشة المتوسطة Navi ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت تسريبات جديدة نشرت عبر Sapphire عن خطط AMD لإطلاق إصدارات جديدة من كرت الشاشة المتوسط Navi، والتي تأتي بنظام تبريد سائل مخصص يدعم آداء أعلى.

تستعد شركة AMD للإعلان عن إصدارت جديدة من كرت الشاشة التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر وتقنية تصنيع Navi، حيث أشارت تسريبات Sapphire أحد شركاء AMD أن الإصدارات الجديد تأتي لتنافس في فئة كرت الشاشة المتوسط بسعر جيد وآداء أعلى.

أيضاً من المقرر أن تقدم Lisa Su الرئيس التنفيذي لشركة AMD خلال فعاليات Computex كرت الشاشة Navi XT الذي سينافس آداء RTX 2070 من إنفيديا عند مستوى تسعير 499 دولار، كما تقدم AMD كرت الشاشة Navi Pro الذي يأتي بآداء يتوسط آداء كلاً من كرت الشاشة RTX 2060 و RTX 2070 ويقدم للأسواق بسعر 399 دولار.

من جانب أخر تقدم شركة إنفيديا كرت الشاشة RTX 2070 بسعر 499 دولار، بينما تأتي كرت الشاشة RTX 2060 بسعر 399 دولار، إلا أن إصدارات إنفيديا تأتي بميزة تعقب الأشعة وهي ميزة تفتقر إليها إصدارات AMD، من جانب أخر تقدم AMD تقنية التصنيع المتطورة بدقة 7 نانومتر التي تنافس إصدارات إنفيديا في كفاءة إستهلاك الطاقة.

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ولقد أضافت تسريبات Sapphire إلى أن AMD تخطط لإطلاق الإصدارات القادمة من كرت الشاشة Navi بنظام تبريد سائل مخصص، مما يتيتح للمستخدمين رفع تردد التشغيل بسلاسة والحصول على أفضل آداء، لذا قد تتفوق الإصدارات القادمة على إصدارات إنفيديا في آداء أفضل مع الألعاب الثقيلة التي تحتاج إلى تردد تشغيل أعلى للحصول على أفضل آداء من كرت الشاشة، أو في مجال إبتكار محتوى الألعاب.

يذكر أن التسريبات تشير إلى خطط AMD للإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة خلال فعاليات Computex 2019 الذي يعقد في 27 من مايو، على أن تطلق الإصدارات الجديدة للبيع في 7 من يوليو.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن خطط AMD لإطلاق اثنان من كرت الشاشة المتوسطة Navi ظهر على التقنية بلا حدود.