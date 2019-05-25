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انتشال جثة طفل سقط في مستنقع مائي بجازان (صور)

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هيثم سليمان 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثّة طفل من وسط مستنقع مائي بوادي خلب بمحافظة أحد المسارحة، التابعة لمنطقة جازان.

وأوضحت مصادر أن الطفل المتوفى يبلغ من العمر 12 عاماً، لافتة إلى أن الدفاع المدني شدد على ضرورة ابتعاد المواطنين والمقيمين عن الأودية ومجاري السيول ومناطق تجمعات الأمطار، حفاظاً على سلامتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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