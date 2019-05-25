انتشال جثة طفل سقط في مستنقع مائي بجازان (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - جازان: تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثّة طفل من وسط مستنقع مائي بوادي خلب بمحافظة أحد المسارحة، التابعة لمنطقة جازان. وأوضحت مصادر أن الطفل المتوفى يبلغ من العمر 12 عاماً، لافتة إلى أن الدفاع المدني شدد على ضرورة ابتعاد المواطنين والمقيمين عن الأودية ومجاري السيول ومناطق تجمعات الأمطار، حفاظاً على سلامتهم. Advertisements

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