كل ما تريد معرفته عن عملة "فيس بوك" المشفرة الأولى من نوعها

كشف تقرير جديد نشره موقع BBC الإخباري عن اقتراب موعد إطلاق "فيس بوك" عملته المشفرة الأولى من نوعها بحلول الربع الأول من عام 2020.

وأشار التقرير، وفقا لما نقله موقع ذا فيرج التقني، إلى أن العملة الجديدة ستحمل اسم GlobalCoin وستكون متاحة لعدد من الأسواق العالمية كشكل تجريبي، بحيث يمكن للمستخدمين أن يعتمدوا على العملة الجديدة كوسيلة للمعاملات والتحويلات المالية الآمنة بأقل نسبة مصاريف لإتمام تلك المعاملات.

وأوضح تقرير الموقع الإخباري أن مدير "فيس بوك" التنفيذي ومؤسسه، مارك زوكربرج، دخل في محادثات مع رئيس بنك إنجلترا حول الصعوبات والعقبات الخاصة بتنظيم وتخطيط التعامل بالعملات المشفرة، إلى جانب أن العملاق الأزرق يدرس تطبيق العملة المشفرة في السوق الهندي باعتباره أحد أهم الأسواق المستهدفة بالعملة الجديدة، بحيث يمكن الاعتماد عليها كوسيلة رئيسية للعمالة الهندية في الدول الأجنبية يمكنهم استخدامها للتحويلات المالية لأهلهم داخل الهند مباشرة عبر الواتس آب.

كما تدور مفاوضات مستمرة بين "فيس بوك" والخزانة الأمريكية وشركات التحويلات المالية مثل ويسترن يونيون لمناقشة الأمور المتعلقة بالإداريات والجوانب التنظيمية لاستخدام العملات المشفرة على منصاته المختلفة.

يُذكر أن جهود ومساعي "فيس بوك" في مجال العملات المشفرة قد خرج للنور منذ مايو من العام الماضي، عندما تناولت وسائل الإعلام تأسيس "فيس بوك" لقطاع جديد مهتم بتقنية العملات المشفرة Blockchain وأصبح ديفيد ماركوس رئيسًا له، والذي كان ضمن مجلس إدارة شركة Coinbase أحد أكبر شركات تجارة العملات المشفرة في العالم، وكذلك كان رئيس عملات التحويلات المالية باي بال في الفترة بين 2012 و2014.