شكرا لقرائتكم خبر عن «ضبع مفترس» يظهر نهاراً في عسير بسبب السيول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها منطقة عيسر خلال الأيام الماضية، في خروج حيوان الضبع المفترس نهارا، تاركا جحره الذي كان يختبئ فيه.

ووثقت مجموعة من الصور المتداولة، السيول تُغرق أحد مراكز منطقة عسير، فيما اضطر الضبع للخروج للنجاة بحياته من الغرق.

يذكر أن الضبع من الحيوانات الليلة التي لا تخرج إلا بعد مغيب الشمس بحثا عن طعامها، وتظل طوال النهار مختبئة داخل جحورها.

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