شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد لأهالي نجران والباحة.. تقلبات جوية تستمر عدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أهالي نجران والباحة، من تقلبات جوية متوقعة تستمر حتى مساء اليوم السبت.

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وأشارت الأرصاد، إلى أن الحالة الجوية تتمثل في استمرار هطول أمطار غزيرة تُصحب بتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح تستمر حتى المساء.

أما الباحة، فسيكون هناك سحب رعدية تُصحب بتدني في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى مساء السبت.