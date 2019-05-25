دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي تطور نظام تشغيل لهواتفها الذكية ليحل بدلاً من أندرويد قوقل

جاء في تقرير لوول ستريت جورنال أن شركة هواوي تعمل على طرح نظام تشغيل خاص بهواتفها خلال الفترة القادمة، وذلك على إثر أزمة الحظر الأخيرة من قبل الحكومة الأمريكية التي أدت لمقاطعتها من كبرى الشركات الأمريكية وعلى رأسها قوقل التي سحبت رخصة نظام الأندرويد منها.

ووفقاً للتقرير فإن هواوي تطلق على نظامها القادم “هونغ مينغ” حيث تسعى لإطلاقه في الصين خلال خريف العام الجاري، مع وضعها خطة لإطلاقه على مستوى عالمي مع الربع الثاني من عام 2020.

ومن المعلوم أن هواوي تعمل على نظام تشغيل للهواتف منذ عام 2012 كخطة بديلة في حال مواجهتها عقبات كالتي تمر بها الآن، لذا قدمت اوراق اعتماده لدى إدارة الملكية الفكرية الصينية منذ فترة فيما تم الموافقة عليه منتصف مايو الجاري أي قبل ساعات من فرض الحظر الأمريكي على الشركة.

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والجدير بالذكر أن نظام الهواوي القادم لن يكون قادراً على الاستفادة من خدمات شركة قوقل الرئيسية كيوتيوب والجيميل ومتجر التطبيقات بلاي ستور، لذا فإنها ستعمل على إيجاد البدائل في نظامها الجديد؛ وبشكل خاص بتوفير متجر تطبيقات أوسع انتشار من App Gallery حيث دارت الأخبار عن سعيها للتعاقد مع متجر Aptoide.

مع العلم أن استبدال نظام الأندرويد لن يكون بالعمل الهين على في حال استمرار الأزمة وستواجه الشركة عقبات وخيمة في اقناع الجمهور بالعدول عنه نظام قوقل وخدماتها المتعددة، فيما لو افترضنا نجاجها في ذلك فإن المشكلات التي تواجهها الآن على صعيد المكونات الداخلية للهواتف تعد مستعصية والتي شملت مؤخراً حظر هواوي من استخدام بطاقات تخزين SD في إصدارتها القادمة على غرار سحب ARM رخصة تصاميم الرقاقات أيضاً.

التدوينة هواوي تطور نظام تشغيل لهواتفها الذكية ليحل بدلاً من أندرويد قوقل ظهرت أولاً على عالم التقنية.