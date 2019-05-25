شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 فلسطينيا فى "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، إصابة 16 فلسطينيا بإصابات مختلفة بقنابل الغاز والأعيرة المطاطية، مشيرة إلى أنه تم علاج المصابين فى النقاط الطبية فى الجمعة الـ59 لمسيرات العودة وكسر الحصار.
وأوضحت الصحة، فى بيان لها، أن من بين المصابين صحفى ومسعفة متطوعة أصيبا بقنابل غاز مباشرة.
وكانت هيئة كسر الحصار استبقت التظاهرات بالدعوة الى البقاء داخل الخيام وعدم إحضار الأطفال إلى الحدود خوفا من إصابتهم بضربات شمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 16 فلسطينيا فى "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.