شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 فلسطينيا فى "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، إصابة 16 فلسطينيا بإصابات مختلفة بقنابل الغاز والأعيرة المطاطية، مشيرة إلى أنه تم علاج المصابين فى النقاط الطبية فى الجمعة الـ59 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأوضحت الصحة، فى بيان لها، أن من بين المصابين صحفى ومسعفة متطوعة أصيبا بقنابل غاز مباشرة.

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وكانت هيئة كسر الحصار استبقت التظاهرات بالدعوة الى البقاء داخل الخيام وعدم إحضار الأطفال إلى الحدود خوفا من إصابتهم بضربات شمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.