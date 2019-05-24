يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أنَّ طواقها تعاملت مع 16 إصابة مختلفة بقنابل الغاز المباشرة والأعيرة المطاطية خلال مواجهات اليوم مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
وذكرت الوزارة - في بيان - أنَّ الإصابات تم علاجها في النقاط الطبية، وأن من بين المصابين مسعفة متطوعة وصحفي.
وأعلنت إسرائيل قبل يومين تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة من 15 إلى 10 أميال حتى إشعار آخر ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان عاجل من هيئة مسيرات العودة بشأن مستقبل المسيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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