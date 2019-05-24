أرسنال #وتشيلسي يعيدان تذاكر #نهائي_الدوري_الأوروبي لهذا السبب !

ذكرت بعض التقارير الصحفية في إنجلترا صباح اليوم الجمعة أن تشيلسي وأرسنال سيقومان بارجاع تذاكر نهائي الدوري الأوروبي إلى “يويفا” بسبب الفشل في بيعها.

وكان الاتحاد الأوروبي حدد 6000 تذكرة لكل نادٍ، لكن طرفي النهائي في باكو فشلا في بيع نصفها.

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وأشارت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن أرسنال باع 3000 تذكرة مقابل 2000 فقط باعها تشيلسي.

ويواجه اليويفا نقداً لاذعاً في الفترة الأخيرة بسبب إقامة النهائي في أذربيجان، حيث تبعد هذه الدولة كثيراً عن إنجلترا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تذاكر الطيران، ما قلل من حماسمة جماهير الناديين اللندنيين في شراء تذاكر المباراة.

مشكلة أخرى واجهت الاتحاد الأوروبي في الأيام الماضية، بعد تأكيدات عدم سفر الأرميني هنريك مخيتريان للنهائي، بسبب المشاكل السياسية بين بلده وأذربيجان.