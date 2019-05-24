دمرت عشرات المنازل.. حرائق في اسرائيل والضفة المحتلة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي موجة من الحرائق الشديدة، تواجهها إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ أمس الخميس، بفعل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتي أسفرت عن تدمير عشرات المنازل، فيما تستمر حالة التأهب الجمعة بسبب موجة الحر.

ومن غرفة قيادة عمليات الإطفاء والإنقاذ، التي أقيمت في أحراج تل حديد قرب مدينة اللد، عبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، عن شكره للمساعدات التي تلقتها اسرائيل من اليونان وكرواتيا وإيطاليا ومصر وقبرص بهدف إخماد الحرائق التي نشبت في مناطق عديدة في البلاد.

وتعهد نتانياهو تعزيز قدرات اسرائيل على مكافحة الحرائق وقال "ارغب في زيادة قدرتنا على مكافحة الحرائق بشكل مستقل، وافكر في توسيع سرب طائرات الاطفاء الجوي الاسرائيلي للعمليات اليومية والعمليات الليلية، واعتزم تنفيذ ذلك في العام المقبل".

Advertisements

والخميس، اعطى نتانياهو تعليماته لهيئة الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي بالعمل الفوري "لاحضار طائرات إطفاء من الخارج لإخماد الحرائق".

واغلقت الشرطة الطرق المؤدية الى أماكن الحرائق وطالبت الجميع بالامتثال لتعليماتها وسلوك طرق بديلة.