شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات تضمن لك خفض استهلاك الكهرباء خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدمت الشركة السعودية للكهرباء، 5 نصائح للمشتركين لضمان التشغيل الأمثل لأجهزة التكييف، وخفض استهلاك الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف. وأوصت “الكهرباء” بتنظيف مرشحات “فلاتر” الهواء بشكل دوري، وضبط منظم الحرارة على درجة معتدلة، واقترحت أن تكون في مستوى 24 درجة مئوية. Advertisements وأكدت ضرورة إغلاق الأبواب والنوافذ في حال تشغيل التكييف، وإبعاد الأثاث عن فتحات التهوية الموجودة في أجهزة التكييف، مشيرةً إلى أهمية التأكد من إيقاف التكييف عند الخروج من المبنى.

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